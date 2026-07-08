Свердловская область не нашла покупателя ФК «Урал» за «достойные деньги»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что регион не планирует продавать акции футбольного клуба «Урал» по цене ниже их оценочной стоимости. Напомним, в прошлом году Денис Паслер подписал постановление о приватизации 50% акций «Урала». По словам губернатора, основной задачей было оценить интерес со стороны потенциальных инвесторов, которые сами выходили с соответствующими предложениями, но продажа не является самоцелью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если появится инвестор за достойные деньги, будем дальше вести диалог, и, возможно, продажа состоится. Не появится — значит, как была у нас собственность, так и будет работать. С точки зрения формирования бюджета, он будет сформирован и он достаточный для того, чтобы играть и для того, чтобы выходить в Премьер-лигу — ровно такая задача стоит на сегодняшний день перед главным тренером»,— заявил глава региона.

В настоящее время клуб остается в собственности области и продолжает функционировать в прежнем режиме.

Всего планируется продать 12050 акций клуба. Цена одной акции составляет 1 тыс. руб. В настоящий момент учредителем и единственным владельцем клуба является Свердловская область. Среди спонсоров «Урала»: ТМК, «Сима-ленд», «СКБ Контур», авиакомпания «Уральские авиалинии» и другие.

Несколько дней назад стало известно, что президент футбольного клуба Григорий Иванов ушел в отставку спустя более 23 лет работы на посту. Сейчас он занял место заместителя председателя совета директоров клуба.