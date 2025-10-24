Свердловский губернатор решил выставить на продажу 50% акций ФК «Урал»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал постановление о приватизации 50% акций футбольного клуба «Урал». Документ опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В 2025 году планируется продажа относящихся к государственной казне Свердловской области 50% акций акционерного общества "Футбольный клуб "Урал"»,— отмечается в постановлении. Всего планируется продать 12050 акций клуба. Цена одной акции составляет 1 тыс. руб.

Футбольный клуб «Урал» — один из старейших футбольных клубов России, основан в 1930 году. Под своим нынешним названием стал выступать с 2003 года, когда его владельцем стало правительство Свердловской области. Клуб дважды выигрывал Кубок ФНЛ (2012, 2013) и дважды выходил в финал Кубка России (2017, 2019). Среди известных игроков — Олег Шатов, Эрик Бикфалви, Спартак Гогниев, Роман Павлюченко и Павел Погребняк. Главными тренерами в разные годы были Юрий Матвеев, Александр Тарханов, Дмитрий Парфенов, Виктор Гончаренко и другие. Пост президента клуба бессменно занимает Григорий Иванов.

В настоящий момент учредителем и единственным владельцем клуба является Свердловская область. Среди спонсоров «Урала»: ТМК. «Сима-ленд», «СКБ Контур», авиакомпания «Уральские авиалинии» и другие.

ФК «Урал» занимает третье место в Pari Первой лиге с 27 очками.

Полина Бабинцева