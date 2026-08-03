Денис Паслер поставил «Уралу» задачу выйти в Российскую премьер-лигу

Губернатор Свердловской области Денис Паслер по итогам заседания попечительского совета поставил перед футбольным клубом «Урал» задачу выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Глава региона отметил, что для достижения этой цели был принят ряд системных решений, в том числе смена главного тренера. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

«Сегодня перед ФК "Урал" стоит задача – выход в Российскую премьер-лигу, и другой быть не может. У нас для этого есть все: попечители, футбольная инфраструктура, болельщики, профессиональный тренерский штаб. Футбол в Свердловской области любят, с удовольствием ходят на игры. И, конечно, все верят, что команда в этом сезоне все-таки должна решить главную задачу»,— сказал Денис Паслер.

Губернатор также поблагодарил членов попечительского совета за поддержку клуба. На сегодняшний день в него входят 26 представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга. Помимо финансирования главной команды, совет участвует в развитии детского футбола, открывает бесплатные футбольные школы в муниципалитетах региона, закупает экипировку для школьных команд и поддерживает социальные проекты.

Попечительский совет ФК «Урал» был создан в 2021 году. Его возглавил совладелец девелоперской компании «Общество Малышева 73» Константин Погребинский. В него входят представители «Сима-ленда», группы «Синара», «СКБ Контур», «Евраза», «Уральских авиалиний», Сбербанка и других компаний.

«Задача попечительского совета — чтобы футбол и "Урал" любили, чтобы болельщицкая поддержка росла, чтобы зрителей на трибунах становилось больше, чтобы дети с удовольствием шли в футбольные секции. Надеюсь, что "Урал" выйдет в РПЛ, а финансовые возможности попечителей позволят им инвестировать в детский и профессиональный футбол еще больше»,— сказал председатель попечительского совета ФК «Урал» Константин Погребинский.

Ранее главный тренер ФК «Урал» Сергей Юран пообещал вывести клуб в РПЛ.

Полина Бабинцева