На Дону к выборам в Госдуму готовы 6,5 тысяч общественных наблюдателей

В Ростовской области завершили подготовку более 6,5 тыс. общественных наблюдателей к выборам в Государственную думу РФ IX созыва, которые состоятся 18–20 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Председатель региональной Общественной палаты Вячеслав Кущев подчеркнул значимость слаженной работы всех участников избирательного процесса на завершающем этапе подготовки. По его словам, готовность наблюдателей, экспертов и юристов напрямую определяет качество общественного контроля и уровень доверия граждан к итогам голосования.

Дополнительным элементом системы общественного контроля станет работа центра общественного видеонаблюдения. К ней планируется привлечь студентов и волонтеров Ростовского института Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали Общественная палата донского региона и вуз.

Наталья Белоштейн