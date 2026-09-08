В Ростовской области утверждены зоны охраны ОКН «Курень купцов Беликовых»

Правительство Ростовской области установило зоны охраны объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Курень купцов Беликовых», расположенного в Донецке на ул. Братьев Дорошевых, 30/23. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

В документе закреплены границы охранных зон памятника, а также утверждены требования к градостроительным регламентам на прилегающих территориях. Это позволит регламентировать хозяйственную деятельность в зоне влияния объекта и исключить риски, способные нанести ущерб историческому облику здания.

Дом был построен в 1872 году в ст. Гундоровской купцом Тимофеем Беликовым. Предположительно, в восточной части здания размещалась торговая лавка, западная часть (первый и второй этажи) использовалась как жилая.

По воспоминаниям старожилов, около 1905 года здание продали священнику Тихону Манохину, затем — казаку Горелову, после революции он был раскулачен и сослан. В дальнейшем дом национализировали.

С 1944 года в здании работала изба-читальня, с 1956 года — детская, а затем городская библиотека (с 2002 года — Донецкая городская библиотека им. М. А. Шолохова). С 2017 года в помещении также размещается музей ст. Гундоровской.

Наталья Белоштейн