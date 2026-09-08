Отопление в театре оперы и балета в Саратове включат до зимы

В реконструируемом здании театра оперы и балета в Саратове обещают включить отопление до наступления минусовых температур, чтобы продолжить внутренние работы зимой. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Реконструкция театра длится шесть лет и сопровождалась уголовными делами и спорами в Арбитражном суде. В 2023 году расторгли контракт с прежним подрядчиком ООО «Адепт Строй», однако компания оспорила решение, но проиграла в апелляции. Фирму оштрафовали за утрату элементов исторического декора, позже признали банкротом. В 2024 году экс-чиновник Роман Карякин получил четыре года колонии за превышение полномочий при освоении средств на реставрацию. Бывший главный инженер театра осужден на пять лет строгого режима за взятку в 1,1 млн руб.

В 2025 году управление капстроительства выбрало нового подрядчика ООО «РСК Наследие» для разработки проектно-сметной документации за 30,4 млн руб. и проекта противоаварийных работ за 10 млн руб. В апреле 2026 года господин Володин анонсировал возобновление работ в июне, отметив, что для начала требуется 350 млн руб., а общая стоимость оценивается в 3 млрд.

В конце августа этого года Счетная палата РФ нашла нарушения при реставрации театра оперы и балета Саратова.

Нина Шевченко