Счетная палата РФ нашла нарушения при реставрации театра оперы и балета Саратова

Счетная палата России провела проверку соблюдения сроков и бюджетов при восстановлении объектов культурного наследия (ОКН). Информацию опубликовали на сайте федеральных аудиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В ходе проверки выявили факты повреждения и уничтожения предметов охраны памятника. Что именно произошло на ОКН, в документе не указано. Также неоднократно сдвигались сроки работ.

Театр оперы и балета 1865 года постройки — ОКН регионального значения. Памятник капитально отремонтировали в 1962 году. В начале 2000-х на фасаде появились трещины. В 2018 году губернатор Валерий Радаев допустил снос здания и строительство нового за 2,5 млрд руб.

В феврале 2020 года объявили конкурс на 1,58 млрд руб., но он не состоялся из-за отсутствия заявок. Позже контракт на 1,6 млрд руб. заключили с московским ООО «Адепт-Строй». Компания привлекла субподрядчика «Вито-Строй» с договором на 233,1 млн руб., из которых 165 млн руб. предназначались на оборудование.

В 2023 году губернатор Роман Бусаргин заявил о срыве сроков, назвал причины «искусственными» и анонсировал уголовные дела. Контракт с «Адепт-Строем» расторгли в одностороннем порядке из-за истечения лицензии. В ноябре 2024 года правительство отсудило у компании около 1 млрд руб. за срыв сроков.

В 2025 году театр законсервировало ООО «РНК Наследие» (23,4 млн руб.), в декабре со здания сорвало крышу — на восстановление выделили 1,3 млн руб. В начале апреля этого года господин Бусаргин сообщил, что мае-июне планируется доработать проект реконструкции. По окончании корректировки проекта регион займется подачей заявок на дополнительное финансирование.

Дарья Васенина