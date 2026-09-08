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Песков: Россия уверена в скорой победе

Боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он убежден, что «победа близка».

«Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных»,— сказал сказал представитель Кремля на брифинге в преддверии саммита БРИКС (цитата по ТАСС)

Президент Владимир Путин говорил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тыс. человек. По его словам, Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине. Господин Путин убежден, что у россиян заложен «генетический код победителя».

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