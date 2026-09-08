Авиабилеты из Сочи подешевели после окончания курортного сезона

Авиабилеты из Сочи на октябрь в начале сентября подешевели на 24–27% по сравнению с сентябрьскими ценами. Снижение стоимости связано с завершением курортного сезона, тогда как по большинству внутренних направлений цены в октябре снижаются в среднем на 9–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), минимальные цены на авиабилеты по России на октябрь в начале сентября оказались в среднем на 9–15% ниже, чем в сентябре. При этом в годовом сравнении минимальные тарифы выросли на 9–11%, а стоимость билетов без багажа увеличилась на 19–20%.

Сравнение минимальных тарифов на перелеты между крупнейшими аэропортами России показывает снижение стоимости билетов по большинству направлений в октябре. Такая динамика связана с сезонностью и повторяется из года в год.

Средняя стоимость билетов без багажа в октябре снизилась на 8,7% по сравнению с сентябрем. Медианная стоимость уменьшилась на 12,9%. По данным АТОР, превышение медианного снижения над средним указывает на смещение ценового диапазона в сторону более доступных предложений.

Еще заметнее снизилась стоимость билетов с багажом. Средняя цена уменьшилась на 10,3%, а медианная — на 15,3%. При этом медианное снижение также оказалось выше среднего. Это свидетельствует о сокращении количества более дорогих предложений и общем снижении стоимости авиабилетов на октябрь.

На этом фоне Сочи показал более значительное снижение цен. В октябре билеты из города подешевели на 24–27% относительно сентябрьского уровня. Основной причиной такой динамики называют завершение курортного сезона.

При этом направление в Москву показало противоположную тенденцию.

Стоимость перелетов в столицу в октябре выросла по сравнению с сентябрем. Билеты без багажа подорожали в среднем на 17,4%, а варианты с багажом — на 6,7%. Такая динамика, вероятно, связана с увеличением деловой активности в столице в этот период.

Мария Удовик