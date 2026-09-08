Цена нефти Brent превысила $99 за баррель впервые с 24 июля

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE растет на 2,1%, до $99,1 за баррель. Brent превысила отметку в $99 впервые с 24 июля. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре дорожает на 2%, до $94,3 за баррель.

Цены на нефть перешли к росту на прошлой неделе на фоне очередного витка эскалации конфликта между США и Ираном. В ночь на 31 августа вооруженные силы США атаковали иранский остров Ларак в Ормузском проливе. Иран в ответ нанес удары по американским базам в Иордании и ОАЭ.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «По Ормузу не пройти».