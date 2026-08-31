КСИР заявил об атаках на американские базы в ОАЭ и Иордании
Иран ударил по американским базам, расположенным в Иордании и ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В публикациях отмечается, что удары по объектам нанесли в ответ на атаку американских вооруженных сил на остров Ларак.
Под удары попала база «Аль-Манхад» в ОАЭ. По сообщению КСИР, иранские беспилотники атаковали вертолеты американской армии на базе. В Иордании были атакованы базы короля Хусейна и Аль-Азрака. В КСИР заявили о поражении «технической и ремонтной инфраструктуры, а также места дислокации истребителей противника», передает Press TV.
В ночь на 31 августа иранские СМИ сообщили об атаке на остров Ларак, которая стала первым ударом США по Ирану с конца июля. Цены на нефть выросли более чем на доллар за баррель. Президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по иранскому острову Харк, через который экспортировалась большая часть нефти республики.
В марте 2026 года президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсуждал с президентом США Дональдом Трампом иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона, расценивая их как нарушение суверенитета и угрозу безопасности. Иранские удары затрагивали не только американские военные базы на территории этих стран, но и гражданские объекты, что, по данным The New York Times, являлось частью операции «Безумец», направленной на удорожание конфликта для США, Израиля и арабских стран.
Обмен ударами между США и Ираном возобновился 8 июля 2026 года после атаки Ирана на суда в Ормузском проливе, что привело к объявлению президентом США Дональдом Трампом о прекращении перемирия. После этого американская армия нанесла удары по южным иранским регионам, на что Тегеран ответил атаками на американские базы. В середине июля 2026 года вооруженные силы Ирана обещали продолжать атаки на американские базы до «окончательной победы», утверждая, что «эпоха ударов без ответа» прошла.
В июле 2026 года Иран уже наносил удары по американским базам в Иордании, Кувейте и Катаре, заявляя об уничтожении радаров системы ПВО THAAD, элементов системы Patriot и радиолокационных станций C-RAM. Президент США Дональд Трамп 26 июля отдал распоряжение не наносить новые удары по Ирану, после чего он заявлял о возобновлении «очень дружественных» переговоров между странами. Однако, 29 июля 2026 года Иран запустил баллистические ракеты по американской базе в Иордании, которые были перехвачены, что стало продолжением напряженности в регионе.