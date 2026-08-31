КСИР заявил об атаках на американские базы в ОАЭ и Иордании

Иран ударил по американским базам, расположенным в Иордании и ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В публикациях отмечается, что удары по объектам нанесли в ответ на атаку американских вооруженных сил на остров Ларак.

Под удары попала база «Аль-Манхад» в ОАЭ. По сообщению КСИР, иранские беспилотники атаковали вертолеты американской армии на базе. В Иордании были атакованы базы короля Хусейна и Аль-Азрака. В КСИР заявили о поражении «технической и ремонтной инфраструктуры, а также места дислокации истребителей противника», передает Press TV.

В ночь на 31 августа иранские СМИ сообщили об атаке на остров Ларак, которая стала первым ударом США по Ирану с конца июля. Цены на нефть выросли более чем на доллар за баррель. Президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по иранскому острову Харк, через который экспортировалась большая часть нефти республики.