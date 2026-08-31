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КСИР заявил об атаках на американские базы в ОАЭ и Иордании

Иран ударил по американским базам, расположенным в Иордании и ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В публикациях отмечается, что удары по объектам нанесли в ответ на атаку американских вооруженных сил на остров Ларак.

Под удары попала база «Аль-Манхад» в ОАЭ. По сообщению КСИР, иранские беспилотники атаковали вертолеты американской армии на базе. В Иордании были атакованы базы короля Хусейна и Аль-Азрака. В КСИР заявили о поражении «технической и ремонтной инфраструктуры, а также места дислокации истребителей противника», передает Press TV.

В ночь на 31 августа иранские СМИ сообщили об атаке на остров Ларак, которая стала первым ударом США по Ирану с конца июля. Цены на нефть выросли более чем на доллар за баррель. Президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по иранскому острову Харк, через который экспортировалась большая часть нефти республики.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2026 года президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсуждал с президентом США Дональдом Трампом иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона, расценивая их как нарушение суверенитета и угрозу безопасности. Иранские удары затрагивали не только американские военные базы на территории этих стран, но и гражданские объекты, что, по данным The New York Times, являлось частью операции «Безумец», направленной на удорожание конфликта для США, Израиля и арабских стран.

Обмен ударами между США и Ираном возобновился 8 июля 2026 года после атаки Ирана на суда в Ормузском проливе, что привело к объявлению президентом США Дональдом Трампом о прекращении перемирия. После этого американская армия нанесла удары по южным иранским регионам, на что Тегеран ответил атаками на американские базы. В середине июля 2026 года вооруженные силы Ирана обещали продолжать атаки на американские базы до «окончательной победы», утверждая, что «эпоха ударов без ответа» прошла.

В июле 2026 года Иран уже наносил удары по американским базам в Иордании, Кувейте и Катаре, заявляя об уничтожении радаров системы ПВО THAAD, элементов системы Patriot и радиолокационных станций C-RAM. Президент США Дональд Трамп 26 июля отдал распоряжение не наносить новые удары по Ирану, после чего он заявлял о возобновлении «очень дружественных» переговоров между странами. Однако, 29 июля 2026 года Иран запустил баллистические ракеты по американской базе в Иордании, которые были перехвачены, что стало продолжением напряженности в регионе.

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