США впервые за месяц нанесли удары по Ирану
Вооруженные силы США ударили по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе, передает иранское агентство Tasnim. Атака стала первой с конца июля.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в результате атаки американских беспилотников погибли как минимум два человека. Еще двое ранены. Среди них есть иранские военнослужащие.
Власти США не сообщали о возобновлении ударов по Ирану. Журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что, предположительно, удары были нанесены по пусковым установкам на острове Ларак. По словам собеседников, США атаковали остров после того, как власти страны получили информацию о вероятной подготовке Ирана к запуску ракет в сторону Ормузского пролива.
Иран обвинил в атаке США и Израиль. КСИР пообещал ответить на нападение.
В июне 2026 года журналист Axios Барак Равид сообщал, что Вооруженные силы США наносили удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на нападение Ирана на коммерческий танкер. Аналогичная ситуация произошла в апреле 2026 года, когда США атаковали более 50 военных целей на иранском острове Харк, при этом, по данным источников Барака Равида, удары наносились только по ранее атакованным целям.
Заявления о контроле над Ормузским проливом регулярно звучат от обеих сторон конфликта. Например, в августе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что считает Ормузский пролив американской территорией. Он также утверждал, что США полностью контролируют как воды пролива, так и территорию вокруг него, что, по его мнению, предотвращает получение Ираном ядерного оружия.