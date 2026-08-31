США впервые за месяц нанесли удары по Ирану

Вооруженные силы США ударили по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе, передает иранское агентство Tasnim. Атака стала первой с конца июля.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в результате атаки американских беспилотников погибли как минимум два человека. Еще двое ранены. Среди них есть иранские военнослужащие.

Власти США не сообщали о возобновлении ударов по Ирану. Журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что, предположительно, удары были нанесены по пусковым установкам на острове Ларак. По словам собеседников, США атаковали остров после того, как власти страны получили информацию о вероятной подготовке Ирана к запуску ракет в сторону Ормузского пролива.

Иран обвинил в атаке США и Израиль. КСИР пообещал ответить на нападение.