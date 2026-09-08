Кассация подтвердила приговор дончанину по делу о наркоторговле в интернете

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) отклонил жалобу 36-летнего жителя Ростовской области, осужденного за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что неустановленные лица организовали преступное сообщество для распространения запрещенных веществ в России и Белоруссии через интернет-магазин. Участники переписывались в мессенджерах под вымышленными именами и рассчитывались криптовалютой. Наркотики закупались оптом, в том числе на Украине, и переправлялись через границу в автомобилях со скрытыми тайниками. Члены группировки не были знакомы лично, действовали в разное время и выполняли указания кураторов. В 2022 году правоохранители задержали шестерых участников организации. В частности, дончанина задержали у тайника в Адыгее, когда он пытался забрать 20 свертков с наркотиками общей массой свыше 9 кг для расфасовки на мелкие партии.

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея признал четверых подсудимых виновными в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Двум другим дополнительно вменили легализацию денежных средств, однако от наказания по этому эпизоду освободили в связи с истечением сроков давности. Осужденным назначили от 12 до 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, а также штраф от 200 до 300 тыс. руб. с каждого. Дела еще двух фигурантов выделены в отдельное производство.

Апелляционная инстанция скорректировала приговор в отношении одного из осужденных, остальным наказание оставила прежним. Житель Ростовской области оспорил судебные решения в кассационном порядке, настаивая на недоказанности своей вины. Однако суды установили, что он являлся звеном бесконтактной схемы реализации наркотиков. Кассационный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы и подтвердил приговор, признав вину доказанной, а назначенное наказание — справедливым.

Константин Соловьев