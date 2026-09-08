В Анапе собственников 240 сельхозучастков предупредили о запрете застройки

В Анапе собственникам 240 земельных участков в районе ТСН «Лиманное» направили предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участки относятся к зоне сельскохозяйственных угодий. Собственникам предписано воздержаться от действий, направленных на их застройку, а также провести агротехнические и организационно-хозяйственные мероприятия для возвращения земель в сельхозоборот.

По словам госпожи Масловой, с 1 июня специалисты управления муниципального контроля выявляют сельхозугодия, которые не обрабатываются, зарастают сорняками, используются не по целевому назначению или фактически выведены из оборота.

Часть выявленных участков разделена на небольшие наделы площадью от 3 до 20 соток. В мэрии отмечают, что такое дробление может создавать иллюзию возможности использовать землю для других целей. При этом земли сельхозназначения предназначены исключительно для ведения сельского хозяйства, а их застройка запрещена. Предостережения собственникам 240 участков направлены через портал Госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из границ населенных пунктов за пять лет исключили более 63,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. В том числе работа по корректировке генеральных планов проводилась в Анапе, Геленджике и Новороссийске. В ближайшее время власти намерены вывести из границ поселений еще около 35 тыс. га сельхозугодий. Всего за пять лет в регионе разработали и скорректировали 202 градостроительных документа поселений, станиц и городов, включая Краснодар, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ и Армавир. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил создать межведомственную рабочую группу, которая точечно рассмотрит случаи вывода ценных сельхозземель из сельхозоборота в муниципалитетах. При необходимости к ответственности планируется привлекать недобросовестных застройщиков и должностных лиц.

Анна Гречко