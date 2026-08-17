В Анапе, Геленджике и Новороссийске из границ населенных пунктов исключили сельхозземли

В Краснодарском крае из границ населенных пунктов за пять лет исключили более 63,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. В том числе работа по корректировке генеральных планов проводилась в Анапе, Геленджике и Новороссийске. В ближайшее время власти намерены вывести из границ поселений еще около 35 тыс. га сельхозугодий. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил на совещании с прокурором региона Виктором Винецким, руководителями профильных ведомств и муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы Кубани, за пять лет в крае разработали и скорректировали 202 градостроительных документа поселений, станиц и городов, включая Краснодар, Анапу, Геленджик, Новороссийск, Горячий Ключ и Армавир. Господин Кондратьев поручил создать межведомственную рабочую группу, которая точечно рассмотрит случаи вывода ценных сельхозземель из сельхозоборота в муниципалитетах. При необходимости к ответственности планируется привлекать недобросовестных застройщиков и должностных лиц.

Губернатор подчеркнул, что разработка генпланов позволяет выявлять случаи хаотичной застройки без необходимого планирования и социальных объектов. При этом власти края намерены учитывать интересы жителей, в частности многодетных семей и семей участников СВО. Как отметил Кондратьев, если такие семьи построили дома на землях сельхозназначения до принятия генплана, сносить их не будут.

Наиболее активно работа по исключению сельхозугодий из границ населенных пунктов сейчас ведется в Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Темрюкском районе, сообщил руководитель краевого департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков.

Рабочую группу по спорным случаям возглавит заместитель главы региона Роман Лузинов. Ее участники совместно с прокуратурой и следственным комитетом должны дать правовую оценку использованию спорных земель.

Ранее сообщалось, что в Новоросисйске участникам специальной военной операции предоставили около 7 га земли. По состоянию на осень 2025 года, для бойцов и их семей также были определены 292 земельных участка. Большая часть участков, 123 объекта, находятся в Раевской, Натухаевской и Ленинском Пути. Во Владимировке распределили 36 участков.

Анна Гречко