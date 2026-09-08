Остановка зерновых терминалов Новороссийска нарушила экспортные поставки

Остановка работы трех зерновых терминалов Новороссийска после августовских атак БПЛА нарушила привычную логистику экспорта российского зерна. Как сообщает интернет-портал «Росперевозки», суммарная проектная мощность остановленных терминалов составляет около 26 млн тонн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал» Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал»

Речь идет о Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП), Новороссийском зерновом терминале (НЗТ) и КСК. По данным редакции «Росперевозки», НКХП получил повреждения погрузочной галереи, НЗТ также вышел из строя, а КСК приостановил работу в целях безопасности.

Ситуация осложнилась тем, что еще до этого были ограничены другие маршруты вывоза зерна через юг России. В результате участникам рынка приходится переориентировать грузы на балтийские порты. Однако этот вариант ограничен пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры: терминалы Финского залива в основном ориентированы на доставку грузов по железной дороге, а перевозка зерна автотранспортом с юга экономически невыгодна.

На фоне переориентации растет стоимость перевозок. По оценке «Росперевозок», при отправке зерна на северо-запад доля железнодорожной логистики в стоимости перевозки может увеличиваться с 10–15% до 25–35%. Дополнительные расходы оцениваются в $18–25 на тонну.

Проблемы уже отражаются на биржевых поставках. Ранее стало известно о переносе Национальной товарной биржей сроков исполнения контрактов «Новониколаевского элеватора» на поставку пшеницы из-за невозможности отправить зерно по железной дороге в Новороссийск. Пока речь идет о 2,38 тыс. тонн, однако под вопросом находятся еще несколько договоров компании.

Перенаправление грузов на Балтику также требует изменения условий поставок. Новороссийск традиционно обслуживал рынки Турции, Египта и других стран Черноморского и Средиземноморского региона, тогда как балтийские терминалы ориентированы на другие направления. Участникам рынка приходится пересматривать логистические схемы, объемы партий и условия контрактов.

При этом полноценной заменой Новороссийску балтийские порты пока стать не могут. Проблема связана не только с мощностями самих терминалов, но и с сезонным характером зернового экспорта, когда после уборки урожая резко возрастает нагрузка одновременно на элеваторы, железную дорогу и портовую инфраструктуру.

По информации «Росперевозок», остановка Новороссийска может сократить потенциальный экспорт зерна на 2–3,5 млн тонн в месяц. Участники рынка ожидают дальнейшего роста нагрузки на альтернативные маршруты и увеличения логистических расходов.

Ранее сообщалось, что Национальная товарная биржа (НТБ) перенесла сроки исполнения еще двух контрактов «Новониколаевского элеватора» на поставку пшеницы из-за ограничений на перевозку грузов в Новороссийск. Поставки по двум сделкам, заключенным 21 июля, теперь должны быть исполнены до 8 октября. НТБ уже продлевала до 5 октября сроки еще по двум июльским контрактам. Всего сложности пока затронули 2,38 тыс. тонн пшеницы.

Анна Гречко