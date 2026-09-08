Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Остановка зерновых терминалов Новороссийска нарушила экспортные поставки

Остановка работы трех зерновых терминалов Новороссийска после августовских атак БПЛА нарушила привычную логистику экспорта российского зерна. Как сообщает интернет-портал «Росперевозки», суммарная проектная мощность остановленных терминалов составляет около 26 млн тонн в год.

Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал»

Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал»

Речь идет о Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП), Новороссийском зерновом терминале (НЗТ) и КСК. По данным редакции «Росперевозки», НКХП получил повреждения погрузочной галереи, НЗТ также вышел из строя, а КСК приостановил работу в целях безопасности.

Ситуация осложнилась тем, что еще до этого были ограничены другие маршруты вывоза зерна через юг России. В результате участникам рынка приходится переориентировать грузы на балтийские порты. Однако этот вариант ограничен пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры: терминалы Финского залива в основном ориентированы на доставку грузов по железной дороге, а перевозка зерна автотранспортом с юга экономически невыгодна.

На фоне переориентации растет стоимость перевозок. По оценке «Росперевозок», при отправке зерна на северо-запад доля железнодорожной логистики в стоимости перевозки может увеличиваться с 10–15% до 25–35%. Дополнительные расходы оцениваются в $18–25 на тонну.

Проблемы уже отражаются на биржевых поставках. Ранее стало известно о переносе Национальной товарной биржей сроков исполнения контрактов «Новониколаевского элеватора» на поставку пшеницы из-за невозможности отправить зерно по железной дороге в Новороссийск. Пока речь идет о 2,38 тыс. тонн, однако под вопросом находятся еще несколько договоров компании.

Перенаправление грузов на Балтику также требует изменения условий поставок. Новороссийск традиционно обслуживал рынки Турции, Египта и других стран Черноморского и Средиземноморского региона, тогда как балтийские терминалы ориентированы на другие направления. Участникам рынка приходится пересматривать логистические схемы, объемы партий и условия контрактов.

При этом полноценной заменой Новороссийску балтийские порты пока стать не могут. Проблема связана не только с мощностями самих терминалов, но и с сезонным характером зернового экспорта, когда после уборки урожая резко возрастает нагрузка одновременно на элеваторы, железную дорогу и портовую инфраструктуру.

По информации «Росперевозок», остановка Новороссийска может сократить потенциальный экспорт зерна на 2–3,5 млн тонн в месяц. Участники рынка ожидают дальнейшего роста нагрузки на альтернативные маршруты и увеличения логистических расходов.

Ранее сообщалось, что Национальная товарная биржа (НТБ) перенесла сроки исполнения еще двух контрактов «Новониколаевского элеватора» на поставку пшеницы из-за ограничений на перевозку грузов в Новороссийск. Поставки по двум сделкам, заключенным 21 июля, теперь должны быть исполнены до 8 октября. НТБ уже продлевала до 5 октября сроки еще по двум июльским контрактам. Всего сложности пока затронули 2,38 тыс. тонн пшеницы.

Анна Гречко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд