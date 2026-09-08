НТБ продлила сроки поставок пшеницы из-за ограничений в порту Новороссийска

Национальная товарная биржа (НТБ) перенесла сроки исполнения еще двух контрактов «Новониколаевского элеватора» на поставку пшеницы из-за ограничений на перевозку грузов в Новороссийск. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поставки по двум сделкам, заключенным 21 июля, теперь должны быть исполнены до 8 октября. Ранее НТБ уже продлила до 5 октября сроки еще по двум июльским контрактам. Всего сложности пока затронули 2,38 тыс. тонн пшеницы.

В «Новониколаевском элеваторе» сообщили, что РЖД отклонили заявку компании на перевозку зерна в августе. В компании связали это с ситуацией в Новороссийском порту: терминалы и подъездные пути оказались заполнены вагонами с зерном. Под вопросом находятся еще около девяти биржевых договоров элеватора.

Компания уже закупила зерно по цене, по которой планировала его реализовать. При срыве поставок ей придется продавать продукцию с убытком, а невыполнение обязательств может привести к дефолту по биржевым контрактам.

По оценке директора по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослава Кабакова, при длительном сохранении ограничений аналогичные проблемы могут возникнуть у других участников зернового рынка юга России. Пока ситуация не свидетельствует о начале волны дефолтов, однако демонстрирует уязвимость биржевой торговли и может привести к снижению оборотов по сделкам с пшеницей.

Проблемы с отгрузкой зерна в Новороссийске возникли на фоне перегруженности портовой инфраструктуры после нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне.

Ранее сообщалось, что строительство и реконструкцию морских терминалов включили в обновленную схему территориального планирования в области транспорта. В числе объектов указаны зерновые терминалы в Махачкале и Новороссийске.

Анна Гречко