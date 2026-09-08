В Ростове в суд передали дело об убийстве, совершенном в 1995 году

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела в отношении 57летнего уроженца иностранного государства. Его обвинили в убийстве и покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 103 и ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, в марте 1995 года в переулке Сальском в Ростове обвиняемый вместе с двумя знакомыми находился в салоне автомобиля. В ходе конфликта он несколько раз выстрелил в них из огнестрельного оружия. Один из потерпевших скончался от ран, второму удалось покинуть машину — он остался жив.

После преступления фигурант скрылся. Его объявили в международный розыск. Спустя годы следователи, проанализировав материалы дела и проведя комплекс следственных действий, установили обстоятельства инцидента и собрали доказательства причастности обвиняемого.

Судом по ходатайству следователя в отношении фигурнанта заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в заочном порядке.

Мария Хоперская