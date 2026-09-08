Суд признал законным увольнение начальника участка газораспределения в Аксае

Багаевский районный суд Ростовской области рассмотрел гражданский иск к «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и его филиалу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что истец требовал признать незаконными приказы о дисциплинарных взысканиях, восстановить его в должности начальника участка в Аксае, а также взыскать заработную плату и компенсацию морального вреда. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения требований и отказал истцу в полном объеме.

Решение в законную силу пока не вступило.

Константин Соловьев