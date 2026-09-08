В Таганроге убрали 1,2 тысячи кубометров мусора на 70 стихийных свалках

В Таганроге продолжается ликвидация стихийных свалок. Сейчас работы завершили на 70 адресах, а общий объем вывезенных отходов превысил 1,2 тыс. кубометров. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Адреса с незаконными свалками поступают через платформу обратной связи, от жителей в комментариях, а также выявляются специалистами во время регулярных объездов. По словам властей, это «позволяет оперативно реагировать на появление новых очагов загрязнения».

Параллельно продолжается работа по предотвращению новых несанкционированных свалок. До конца 2026 года в Таганроге запланированы закупка и установка 70 бункеров-накопителей. Контракт на поставку контейнеров, как отмечается, уже заключен. Новые емкости разместят в местах наибольшего скопления крупногабаритного строительного и бытового мусора.

Константин Соловьев