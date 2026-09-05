Зерновые хабы в Новороссийске и Махачкале реконструируют

Строительство и реконструкцию морских терминалов включили в обновленную схему территориального планирования в области транспорта. В числе объектов указаны зерновые терминалы в Махачкале и Новороссийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе правительства, в рамках развития торгового мореплавания предусмотрено строительство и реконструкция терминалов в морских портах.

В Новороссийске и Махачкале планируют построить или реконструировать зерновые терминалы. Кроме того, в обновленную схему включили контейнерные терминалы во Владивостоке, Находке и Астраханской области.

Также в документе предусмотрен терминал для отгрузки нефти в Красноярском крае.

«Ъ-Новороссийск» писал, что правительство России расширило схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог, включив более 70 новых объектов, в том числе новую железнодорожную линию от аэропорта Анапы. В обновленную схему также вошли проекты строительства и реконструкции железнодорожной, автомобильной, морской и аэропортовой инфраструктуры в разных регионах России.

Мария Удовик