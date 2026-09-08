С начала года на Дону нашли 829 взрывоопасных предметов

С начала года на территории Ростовской области обнаружили 829 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Наибольшее число боеприпасов нашли в РостовенаДону, а также в Аксайском, Куйбышевском и РодионовоНесветайском районах. Для сравнения: в 2025 году в области было обнаружено и обезврежено 432 подобных предмета.

Специалисты областных служб экстренного реагирования напоминают о правилах поведения при обнаружении взрывоопасных предметов: место находки следует обозначить подручными средствами и сразу сообщить об угрозе. Категорически запрещается поднимать, перемещать, разбирать такие предметы либо сжигать их.

Мария Хоперская