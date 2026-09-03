Каллас поддержала мораторий на удары по судам в Черном море

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поддержала введение моратория на удары по судам в Черном море. Стенограмма пресс-конференции опубликована Европейской службой внешних связей (EEAS).

«В Черном море российские удары по судам с зерном могут вызвать еще один глобальный шок в сфере продовольственной безопасности… Я поддерживаю инициативы по введению моратория на атаки в Черном море»,— сказала госпожа Каллас.

Глава дипломатии блока отметила, что Евросоюз продолжает поддерживать экспорт украинской сельхозпродукции по альтернативным маршрутам и планирует оказать содействие в создании зернохранилищ внутри Украины. Однако она подчеркнула, что объемы перевозок морским путем невозможно полноценно заменить другими логистическими цепочками.

Комментируя перемирие в Черном море, в МИД РФ заявляли, что временные или частичные решения конфликта не устраивают Москву. По данным ведомства, это может грозить усилением конфронтации. Удары по гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях нанесли ущерб около 100 судам, сообщал президент России Владимир Путин.