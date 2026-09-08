В Сочи расчистили подвалы 72 многоквартирных домов

В Хостинском районе Сочи продолжаются плановые работы по наведению санитарного порядка в подвальных помещениях многоквартирных домов. В очередном доме на Курортном проспекте сотрудники администрации района совместно с ГУ МЧС, представителями управляющей компании, активом территориального общественного самоуправления и жителями расчистили подвальное помещение. Об этом сообщили в администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Во время работ из подвала вывезли около 8 кубометров бытового и строительного мусора. В администрации Хостинского района отметили, что состояние подвальных помещений проверяют на постоянной основе. По итогам мониторинга специалисты составляют график проведения работ по их расчистке.

Глава Хостинского района Иван Савин сообщил, что при содержании подвальных помещений важно соблюдать температурный и влажностный режим. Это необходимо для снижения износа инженерных сетей, а также обеспечения доступа жителей в случае необходимости использования помещений в качестве укрытия.

На сегодняшний день в Хостинском районе санитарным нормам привели подвалы в 72 многоквартирных домах. По словам Ивана Савина, работы по приведению помещений в порядок продолжатся.

Отдельно в администрации напомнили о правилах использования подвальных, чердачных и цокольных помещений многоквартирных домов. Их запрещено использовать для хранения личных вещей, организации производственных участков и мастерских, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

Контроль за соблюдением требований и санитарным состоянием таких помещений должна обеспечивать управляющая компания. Нарушение установленных правил влечет административную ответственность.

Мария Удовик