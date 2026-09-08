В ЮФУ зачислили около 7,7 тыс. студентов

В Южный федеральный университет (ЮФУ) к началу учебного года зачислено около 7,7 тыс. человек. Согласно статистике приемной кампании, средний балл ЕГЭ поступивших в 2026 году составил 74,83. На программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования зачислено 4,6 тыс. человек, из них 1,17 тыс. — на платное обучение. Еще 2,9 тыс. человек приняты на программы специализированного высшего образования, 226 — в аспирантуру.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮФУ Фото: пресс-служба ЮФУ

Показатели географии приема свидетельствуют о том, что в университет поступили представители 71 субъекта РФ. Из других регионов России зачислено более 3,3 тыс. человек. Больше всего поступивших приехало из Краснодарского и Ставропольского краев, Донецкой и Луганской народных республик, Воронежской области. Среди зачисленных — около 900 иностранных граждан. Они представляют страны СНГ, Китай, Индию, Эквадор, Нигерию, Бангладеш и другие государства. Результаты ЕГЭ показывают, что в этом году в ЮФУ поступили 47 стобалльников и один двухсотбалльник. Из них 26 человек — жители Ростовской области, 13 — Краснодарского края, трое — Ставропольского края. Остальные поступили из других регионов юга России.

На отдельных программах базового высшего образования конкурс достигал нескольких десятков заявлений на место. На «Фундаментальную информатику и технологии искусственного интеллекта» пришлось 72 заявления на место, на «Системный анализ и управление в организационно-технических системах» — 44, на «Компьютерную безопасность» — 43. По данным статистики приема по отдельной квоте, зачислено около 463 человек на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Еще 173 человека приняты на целевое обучение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮФУ Фото: пресс-служба ЮФУ

Среди направлений целевого набора — педагогическое образование, радиотехника, история, экономика и юриспруденция. В 2026 году ЮФУ участвовал в федеральном пилотном проекте по трансформации системы высшего образования. В рамках проекта университет осуществлял прием на программы базового и специализированного высшего образования