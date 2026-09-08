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До конца года в Ростове установят 200 контейнерных площадок

До конца года в Ростове-на-Дону обустроят 200 дополнительных контейнерных площадок. Такое поручение региональному оператору «ЭкоЦентр» дал глава города Александр Скрябин.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отдельный контроль сохраняется за вывозом порубочных остатков, накопившихся после урагана. В городских лесах стихия уничтожила свыше 100 тыс. деревьев.

Сейчас специалисты расчищают придорожные полосы, далее работы продвинутся вглубь территории. На месте утраченных насаждений планируется высадить новые деревья.

Мария Хоперская

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