Завершить устройство новых остановок в Ростове должны до 15 сентября

В Ростове-на-Дону продолжается установка остановочных павильонов в рамках концессии и городской программы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По данным властей, концессионер уже смонтировал 76 остановочных комплексов. До 15 сентября планируется завершить монтаж еще 46 павильонов — в настоящее время на объектах ведутся работы по остеклению, установке оборудования и подключению к сетям.

В то же время в рамках городской программы продолжается замена остановок в районах города. На сегодняшний день в Первомайском районе установили 13 павильонов, в Железнодорожном — 11. В Октябрьском районе монтаж 12 павильонов планируют завершить также до 15 сентября.

Константин Соловьев