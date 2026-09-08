Гидрогеологическую сеть в пойме левобережья Дона достроят до конца 2026 года

Гидрогеологическую сеть в пойменной части левобережья реки Дон планируется достроить до конца 2026 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куц.

Сеть обеспечит своевременное принятие управленческих решений в левобережной части Ростова, в том числе по выбору мер инженерной защиты. Сейчас обустроены 22 наблюдательные скважины; до конца года дополнительно введут в эксплуатацию две автоматизированные метеостанции для контроля грунтовых вод.

Кроме того, на территории площадью 22 кв. км в пойменной зоне Ростова уже проведены инженерногеодезические и гидрогеологические изыскания — работы выполнены за счет внебюджетных источников. Объём инвестиций в проект не раскрывается.

Мария Хоперская