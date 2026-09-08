Из Тульской области на территорию Дона ввезли 54 тонны пшеничных отрубей

Из Тульской области в Ростовскую с 31 августа по 4 сентября ввезли 54 тонны пшеничных отрубей. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В ходе контрольнонадзорных мероприятий проведен досмотр продукции и проверка ветеринарных сопроводительных документов. Продукция признана безопасной и полностью соответствует ветеринарносанитарным требованиям — ее оформили для дальнейшей отправки по территории РФ.

Мария Хоперская