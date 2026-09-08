Из-за ремонтных работ в Кашарском районе водоснабжение прекратили на 28 улицах

В Кашарском районе с 18:00 7 сентября воду отключили в пределах 28 улиц. Причиной послужили ремонтные работы на трубопроводе, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Воды нет в границах следующих улиц: Ленина, Комсомольская, Октябрьская, Первомайская, Советская, Московская, Строительная, Горная, Солнечная, Мира, Механизаторов, Цветочная, Маршала Жукова, 9 мая, Вишневая, Космическая, Победы, Стадионный, Школьный, Колхозный, Д. Бедного, Дружбы, Братский, Молодежный, Новый, Больничный, Звездный, А. Байдака.

Работы начнутся с 8:00 8 сентября и закончатся, ориентировочно, к 17:00.

Мария Хоперская