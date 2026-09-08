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Ростехнадзор выявил нарушения в работе энергоустановок стадиона в Ростове

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора обнаружило нарушения в работе энергоустановок стадиона «Олимп» в Ростове-на-Дону. Информация об этом была опубликована самим ведомством.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

По итогам проверки специалисты выявили 12 нарушений, в том числе отсутствие четкого определения состава работ по техническому обслуживанию. Кроме того, оборудование вводно-распределительного устройства главного здания не очищено от загрязнений, таких как пыль и грязь.

выдано предписание с требованием их устранения.

По итогам проверки составлен акт. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении юридического лица и его представителя начато расследование по делу об административном правонарушении, предусмотренному статьей 9.11 КоАП РФ.

Мария Хоперская

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