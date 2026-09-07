Суд взыскал с застройщика 81,4 млн рублей в бюджет Сочи за самовольную многоэтажку

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Адлерского районного суда о взыскании с застройщика 81,4 млн руб. в пользу бюджета Сочи. Средства должны компенсировать ущерб, причиненный городу строительством 13-этажного многоквартирного дома на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дом на улице Гвардейской застройщик возвел на участке под ИЖС, после чего продал помещения гражданам. Суд установил, что многоквартирное строительство проводилось с целью получения прибыли. При этом застройщик, по оценке суда, осознавал, что появление нового объекта приведет к дополнительной нагрузке на социальную инфраструктуру города.

В ходе рассмотрения дела суд изучил расчеты возможной нагрузки на городские объекты. Согласно им, даже при минимальном заселении в 13-этажном доме могут проживать до 160 человек. Для обеспечения такого количества жителей потребуется дополнительно создать шесть мест в детских садах и 16 мест в школах. Также необходимо увеличить мощности скорой медицинской помощи и обеспечить дополнительные площади физкультурно-оздоровительных объектов.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что действия застройщика причинили городу ущерб, который подлежит возмещению. Краснодарский краевой суд согласился с этими выводами и оставил решение без изменения.

В итоге с ответчика в пользу города-курорта Сочи взыскали 81,4 млн руб. Решение вступило в законную силу.

Мария Удовик