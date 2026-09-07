Житель Сочи обвиняется в убийстве севастопольца во время отдыха в лесу

Житель Сочи заключен под стражу по обвинению в убийстве 48-летнего жителя Севастополя. Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

3 сентября в лесополосе рядом с садовым товариществом в Гагаринском районе Севастополя местная жительница обнаружила тело мужчины с многочисленными ранениями. Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции установили личность погибшего и подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Сочи, ранее судимый. Мужчину задержали по «горячим следам».

По версии следствия, сочинец приехал в Севастополь на отдых и поселился в палатке на окраине лесного массива. Вечером, вернувшись к временному жилищу, он обнаружил там незнакомого мужчину. Между ними произошел конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил незваного гостя топором в область головы и тела.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили орудие преступления, а также доказательства попытки скрыть тело. По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу.

В отношении мужчины продолжаются следственные действия. Их проводят для закрепления доказательственной базы по уголовному делу.

Мария Удовик