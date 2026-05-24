Турпоток в Новороссийск вырос на 5,3% в 2026 году

С начала года до середины мая 2026 года Новороссийск посетили 316 тыс. туристов. Это на 16 тыс. человек или 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«В прошлом году Новороссийск посетили 1,6 млн гостей, рассчитываем в этом году сохранить показатели и по возможности увеличить их. Ежегодно мы запускаем новые отели повышенного комфорта и объекты туристского показа, активно развиваем пляжную инфраструктуру, расширяем сеть туристических маршрутов, создаем привлекательные локации и точки притяжения, которые можно посетить бесплатно, расширяем цифровую навигацию и делаем акцент на продвижение круглогодичных продуктов. Популяризируем пеший туризм. В городе разработано 835 км разнообразных туристических маршрутов, в том числе 413 км патриотических. По этому показателю Новороссийск занимает первое место в Краснодарском крае»,— рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

Также обустраивают инфраструктуру для иностранных гостей. На набережной имени Адмирала Серебрякова установили новые указатели на русском, английском и китайском языках. Кроме того, туристический портал Новороссийска дополнили материалами на китайском и английском языках, а аудиогид «Эхо Новороссийска», рассказывающий о достопримечательностях города, переведен на английский язык.

«Безопасность гостей в приоритете. Все пляжные территории и зоны рекреации на территории муниципалитета оснащены системами оповещения, наружным освещением и видеонаблюдением, входные группы оборудованы схемами эвакуации. При подготовке к курортному сезону проведены дополнительные практические тренировки по оповещению и эвакуации отдыхающих. Гости города Новороссийска должны чувствовать себя в безопасности даже в том случае, если вдруг зазвучит сирена»,— добавили в пресс-службе администрации.

В Новороссийске готовы принять гостей порядка 200 средств размещения всех категорий звездности, номерной фонд составляет порядка 5 тыс. единиц. Три новых гостиничных комплекса строят в селах Широкая Балка и Мысхако. «Это позволит увеличить номерной фонд более, чем на 4 тыс. номеров, то есть практически в два раза»,— отметили в администрации города.

Маргарита Синкевич