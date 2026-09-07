Еще три учреждения Сочи начали принимать участников СВО по сертификатам

В Сочи к программе санаторно-курортной реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей присоединились еще три учреждения. Теперь сертификаты на лечение принимают 13 сочинских санаторно-курортных предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Новыми участниками программы стали «Космос Стей Ле Ронд Сочи», санаторий имени М.В. Фрунзе и Южный федеральный центр спортивной подготовки. Ранее к программе присоединились санаторно-курортный комплекс «Знание», санатории «Мыс Видный», «Октябрьский», «Магадан», «Беларусь», «Ивушка», «Зеленая роща», «Ревиталь Парк», «Радуга» ФНС России и бальнеологический курорт «Мацеста».

Программа реализуется по постановлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В работе участвуют министерство труда и социального развития Краснодарского края и региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

По данным администрации Сочи, более 3,2 тыс. участников СВО и членов их семей уже прошли реабилитацию на курорте. Для них разрабатывают индивидуальные программы лечения с учетом состояния здоровья.

С начала 2026 года в санатории «Ревиталь» оздоровление и реабилитацию прошли более 130 участников СВО и членов их семей. В учреждении проводят восстановление после травм, операций и ожогов, а также лечение заболеваний опорно-двигательной и нервной систем.

Сертификаты на санаторно-курортное лечение номиналом 100 тыс. руб. предоставляют участникам СВО и членам их семей с постоянной регистрацией в Краснодарском крае. Для получения меры поддержки необходимо подать заявление и пакет документов в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Мария Удовик