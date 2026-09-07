«У отельеров сейчас нет права ни на страх, ни на необоснованную надежду»

Спрос на отдых в Сочи в сентябре и октябре 2026 года оказался на 15–25% ниже прошлогоднего уровня. По данным Ассоциации отельеров АМОС, туристы стали позже принимать решение о поездке, заявки поступают за пять-семь дней до заезда. На фоне снижения спроса отельеры начали корректировать цены раньше обычного, а среднюю загрузку объектов на бархатный сезон участники рынка оценивают примерно в 58–65%. О том, как гостиничный рынок адаптируется к изменению спроса, рассказала генеральный менеджер ГК Bridge Resort Татьяна Забарьянская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Забарьянская

Фото: Предоставлено автором Татьяна Забарьянская

Фото: Предоставлено автором

«Гость стал чувствительнее к цене, но причина снижения спроса — не только стоимость размещения. Сегодня решение о поездке складывается из полной цены отпуска и уверенности в логистике. Авиабилеты подорожали на 20–30%, периодические ограничения в работе аэропорта и ситуация с топливом усилили тревожность гостей. Поэтому турист оценивает уже не только стоимость номера, но и то, насколько предсказуемой будет вся поездка.

В результате изменилось поведение при бронировании. Если раньше отдых в Сочи могли планировать за несколько месяцев или даже за год, то сейчас гости все чаще принимают решение за одну-две недели до заезда, а часть бронирований приходится на семь-десять дней до поездки. Туристу важно сначала убедиться, что поездка состоится, и только после этого фиксировать расходы. При нестабильной транспортной ситуации рассчитывать на высокий спрос непосредственно перед заездом для гостиничного бизнеса рискованно.

Изменилось и содержание запроса гостя. Если раньше отдыхающие покупали прежде всего эмоцию, то сейчас им важна предсказуемость: удобная дорога, гибкие условия отмены, качественный сервис и понятный сценарий отдыха при любой погоде.

В этих условиях отели вынуждены гибко управлять тарифами — учитывать даты, сегменты гостей, глубину бронирования и фактическую загрузку, а не снижать цену одинаково для всех.

У отельеров сейчас нет права ни на страх, ни на необоснованную надежду — есть ежедневное управление спросом. Глубина бронирования сократилась, поэтому часть решений приходится принимать за 7–10 дней до заезда. Это требует постоянной корректировки тарифов и оценки каждого периода продаж. Нельзя ориентироваться только на прошлогодние показатели или рассчитывать, что рынок автоматически восстановится ближе к дате заезда.

При этом снижение спроса не означает одинаковую ситуацию во всех сегментах. Дефицит сохраняется в качественных объектах с концепцией "все включено", а также в популярных категориях номеров — семейных, люксах и номерах с видом на море. Свободные номера и необходимость стимулировать продажи могут сочетаться с ограниченным предложением в отдельных сегментах.

Задача сегодня — не просто заполнить номера любой ценой, а обеспечить прогнозируемую загрузку без потери качества сервиса и доходности. Для гостиничного бизнеса сейчас важнее ежедневно управлять спросом, чем пытаться заранее угадать, каким будет рынок через несколько недель».