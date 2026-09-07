«Новые люди» сняли своего кандидата Юрия Митина с выборов в Свердловской области

Члены окружной избирательной комиссии (ОИК) аннулировали регистрацию индивидуального предпринимателя Юрия Митина в качестве кандидата от партии «Новые люди» в депутаты законодательного собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному округу. В избирательной комиссии Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что соответствующее решение ранее приняло свердловское региональное отделение партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Статус Юрия Митина как кандидата по единому округу (возглавляет Кировскую тергруппу "Новых людей".— "Ъ-Урал") на сегодняшний день не изменился, но и заседания избирательной комиссии Свердловской области на этой неделе еще не было»,— добавили в комиссии.

Ранее, 2 сентября, господин Митин заявил в своих соцсетях, что его «настойчиво пытаются снять с выборов» из-за проведения заметной кампании. «Просили не испытывать судьбу и сняться добровольно. Рисовали щедрые перспективы — отказался. Обещали "проблемы с военкоматом" — не испугался. Далее: при попытке разместить наружную рекламу оказывалось, что в большинстве мест это было невозможно. При этом немногочисленная наружная агитация, которую я размещаю абсолютно легально, подвергается вандализму»,— написал политик в своем Telegram-канале.

В облизбиркоме «Ъ-Урал» сообщили, что Юрий Митин не обращался в комиссию с какими-либо обращениями или жалобами.

Представители свердловского реготделения «Новых людей» были недоступны для комментария «Ъ-Урал». Юрий Митин пообещал высказаться о ситуации «чуть позже».

Выборы депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдут в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. В ходе кампании задействуют дистанционное электронное голосование.

Всего облизбирком допустил до выборов в свердловское заксобрание 590 претендентов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» из всех 688 заявившихся политиков. Позже, 28 августа, Свердловский областной суд удовлетворил иск либерал-демократов к «Яблоку» и отменил регистрацию списка из 71 кандидата от партии по единому округу. В случае утверждения решения инстанции во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в выборах продолжат участвовать только 519 кандидатов.

Василий Алексеев