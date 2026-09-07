Песков не раскрыл содержание предложений американских переговорщиков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, какие предложения озвучили американские переговорщики на встрече с Владимиром Путиным. Господина Пескова спросили, отличаются ли новые предложения от договоренностей в Анкоридже.
«Нет. Об этом я вам сказать не могу»,— ответил представитель Кремля журналистам во время пресс-колла.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву 5 сентября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Москва передала представителям США информацию о «реальных успехах российской армии». Господин Уиткофф рассказал о «новых идеях» российской стороны, но подробности не привел. По данным Axios, американские власти хотят добиться прорыва на переговорах до зимы.
Подробности — в материале «Ъ» «Какая идея ведет к миру».
Анкориджский саммит не привел к готовой сделке: Дональд Трамп заявил, что Россия и США не заключили соглашение, хотя переговоры и были конструктивными; встреча в расширенном формате не состоялась, а запланированный рабочий обед отменили. При этом еще до саммита Стивен Уиткофф представил Владимиру Путину американские предложения, которые российская сторона обещала рассмотреть и дать ответ на встрече на Аляске. Судя по пояснениям Сергея Лаврова, речь шла о плане из 28 (по другим данным, 27) пунктов, опубликованном американскими СМИ уже после саммита: он подразумевал вывод украинских вооруженных сил из еще не взятых Россией под контроль частей Донбасса и признание Крыма, ДНР и ЛНР «де-факто» российскими территориями, в том числе со стороны США.
Позднее, на встрече в Маниле 23 июля, Марко Рубио заявил Сергею Лаврову, что предложения Анкориджа «провалились», потому что были неприемлемы для Украины, и теперь «нужны новые идеи и концепции». На этом фоне вопрос Пескова о том, отличаются ли новые предложения от анкориджских договоренностей, касается того, сохранился ли спорный территориальный каркас урегулирования или речь идет о его корректировке. Отдельные вопросы оставались нерешенными и раньше: на встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Москве 2 декабря 2025 года, длившейся пять часов, по словам российского президента, компромисс по некоторым пунктам скорректированного американского плана так и не был найден.