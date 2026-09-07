Песков не раскрыл содержание предложений американских переговорщиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, какие предложения озвучили американские переговорщики на встрече с Владимиром Путиным. Господина Пескова спросили, отличаются ли новые предложения от договоренностей в Анкоридже.

«Нет. Об этом я вам сказать не могу»,— ответил представитель Кремля журналистам во время пресс-колла.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву 5 сентября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Москва передала представителям США информацию о «реальных успехах российской армии». Господин Уиткофф рассказал о «новых идеях» российской стороны, но подробности не привел. По данным Axios, американские власти хотят добиться прорыва на переговорах до зимы.

Подробности — в материале «Ъ» «Какая идея ведет к миру».