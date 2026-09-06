Уиткофф рассказал о «новых идеях» российской стороны по конфликту на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф услышал «новые идеи» по конфликту на Украине во время переговоров в Москве. Об этом господин Уиткофф сообщил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Думаю, мы достигли большого прогресса в Москве, мы услышали новые идеи»,— сказал господин Уиткофф. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал диалог с российской стороны конструктивным и содержательным.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры 5 сентября. Встреча длилась более трех часов. В Кремле, комментируя прошедшие контакты, заявили об «атмосфере доверия».