Axios: Уиткофф и Кушнер планируют добиться прорыва на переговорах до зимы
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах до зимы. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник.
Слева направо: президент Украины Владимир Зеленский, спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Сегодня господа Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев на переговоры с властями Украины по поводу конфликта с Россией. По словам собеседников издания, на встрече господин Зеленский обсудил с американской стороной подготовку Украины к продолжению боевых действий в зимнее время.
Источник Axios, участвовавший в переговорах, заявил, что встречи «прошли хорошо». По его словам, господа Кушнер и Уиткофф хотят работать со сторонами над «обновленным» мирным предложением.
Первый раунд обсуждений начался около 14:00 мск и длился более трех часов. Американская сторона оценила его положительно. К новому раунду присоединились советники по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии, пишет Axios.