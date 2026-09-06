Axios: Уиткофф и Кушнер планируют добиться прорыва на переговорах до зимы

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах до зимы. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Украины Владимир Зеленский, спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Слева направо: президент Украины Владимир Зеленский, спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сегодня господа Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев на переговоры с властями Украины по поводу конфликта с Россией. По словам собеседников издания, на встрече господин Зеленский обсудил с американской стороной подготовку Украины к продолжению боевых действий в зимнее время.

Источник Axios, участвовавший в переговорах, заявил, что встречи «прошли хорошо». По его словам, господа Кушнер и Уиткофф хотят работать со сторонами над «обновленным» мирным предложением.

Первый раунд обсуждений начался около 14:00 мск и длился более трех часов. Американская сторона оценила его положительно. К новому раунду присоединились советники по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии, пишет Axios.