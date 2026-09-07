Полиция Германии расследует серию инцидентов на электроподстанциях
В выходные в Германии произошло несколько инцидентов на электроподстанциях, сообщает Bild. В городе Везеле на западе Германии сотрудники обнаружили, что кто-то повредил ограду предприятия, полиция проводит расследование. Неизвестно, проник ли кто-то на подстанцию и был ли нанесен какой-то ущерб.
Берлинская полиция расследует обстоятельства возгорания на одной из городских подстанций. Пожар начался в ночь на 7 сентября. По предварительной оценке следствия, причиной стала техническая неисправность. Скорее всего, пожар возник на строительной площадке рядом с подстанцией, а затем перекинулся на нее.
Bild отмечает, что в последние дни на электроподстанциях произошло сразу нескольких инцидентов. По данным издания, некоторые из них могли стать результатом диверсии.
Саксонская полиция сообщила 7 сентября, что обнаружила и обезвредила 21 взрывное устройство у подстанций и линий электропередачи. На прошлой неделе произошли инциденты в Бергхайме и Бранденбурге. МВД Германии заявило, что связывает атаки на электроподстанции с климатическим экстремизмом.
Ключевой механизм таких атак — попытка вызвать короткое замыкание на объектах энергосети с помощью самодельных устройств и тем самым отключить питание. МВД Германии связывает часть инцидентов с климатическим экстремизмом, однако версии о едином организаторе пока расходятся: в Северном Рейне — Вестфалии допускают действия одиночки, а власти Бранденбурга не исключают участия иностранных сил.
Эффект может выходить за пределы поврежденного объекта. В Бергхайме переброска кабеля через провода линии электропередачи вызвала короткое замыкание, после чего временно остановились пять энергоблоков; в сентябре 2025 года поджог двух опор ЛЭП в Берлине оставил без электричества около 50 тыс. абонентов.
В Саксонии специалисты обезвредили 21 устройство у подстанций и линий электропередачи, а расследование ведут полиция и центральное управление по борьбе с экстремизмом. При этом полиция заявляла, что доказательств причастности автора письма с признанием к диверсиям нет, поэтому обнаружение устройств подтверждает реальность угрозы объектам энергосети, но само по себе не устанавливает общую координацию всех эпизодов.