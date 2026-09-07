Полиция Германии расследует серию инцидентов на электроподстанциях

В выходные в Германии произошло несколько инцидентов на электроподстанциях, сообщает Bild. В городе Везеле на западе Германии сотрудники обнаружили, что кто-то повредил ограду предприятия, полиция проводит расследование. Неизвестно, проник ли кто-то на подстанцию и был ли нанесен какой-то ущерб.

Берлинская полиция расследует обстоятельства возгорания на одной из городских подстанций. Пожар начался в ночь на 7 сентября. По предварительной оценке следствия, причиной стала техническая неисправность. Скорее всего, пожар возник на строительной площадке рядом с подстанцией, а затем перекинулся на нее.

Bild отмечает, что в последние дни на электроподстанциях произошло сразу нескольких инцидентов. По данным издания, некоторые из них могли стать результатом диверсии.

Саксонская полиция сообщила 7 сентября, что обнаружила и обезвредила 21 взрывное устройство у подстанций и линий электропередачи. На прошлой неделе произошли инциденты в Бергхайме и Бранденбурге. МВД Германии заявило, что связывает атаки на электроподстанции с климатическим экстремизмом.

Яна Рождественская