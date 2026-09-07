В Саксонии обнаружили еще девять взрывных устройств вблизи ЛЭП

Полиция обнаружила еще девять самодельных взрывных устройств вблизи высоковольтных линий электропередачи в Саксонии. Об этом сообщила канцелярия федеральной земли. Общее число найденных у электроподстанций Саксонии взрывных устройств достигло 21. Первые 12 обезвредили накануне.

Новые девять взрывных устройств были заложены у электроподстанции Грауштайн вблизи общины Шлайфе. Предыдущие восемь нашли к югу от подстанции Бервальде, еще четыре — к востоку от подстанции Грауштайн. Специалисты обезвредили все взрывные устройства. Полиция и центральное управление по борьбе с экстремизмом Саксонии проводят расследование.

Атаки на электроподстанциях начались в Германии 1 сентября. Первые инциденты произошли в Бранденбурге на востоке страны и в Северном Рейне — Вестфалии на западе. Злоумышленники пытались с помощью самодельных устройств вызвать короткое замыкание и отключить питание на электросетях. В МВД Германии считают атаки климатическим экстремизмом.