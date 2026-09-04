МВД Германии связало атаки на электроподстанции с климатическим экстремизмом

МВД Германии рассматривает инциденты на электроподстанциях на востоке и западе страны как климатический экстремизм. Об этом сообщил глава ведомства Александр Добриндт. За последнюю неделю в ФРГ произошло несколько случаев атак на объекты электроснабжения — злоумышленники пытались вызвать короткое замыкание и отключить электроэнергию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МВД Германии Александр Добриндт

Фото: Tom Little / Reuters Глава МВД Германии Александр Добриндт

Фото: Tom Little / Reuters

По словам главы МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Герберта Ройля, злоумышленник, скорее всего, действовал в одиночку. «На данный момент доказательств, указывающих на причастность иностранных сил, все меньше»,— отметил он (цитата по Rheinische Post).

Первый инцидент произошел утром 1 сентября в Бранденбурге на востоке Германии. Неизвестные попытались вывести из строя электроподстанцию вблизи общины Йеншвальде. Еще одна атака произошла в тот же день вечером в Бергхайме в Северном Рейне — Вестфалии на западе страны. Третья попытка диверсии произошла вечером 3 сентября на электроподстанции в Дормагене в Северном Рейне — Вестфалии.

Вскоре после попытки подрыва подстанции в Бранденбурге в редакцию газеты Taz пришло письмо. Автор взял на себя ответственность за подрыв. Он объяснил свои действия несогласием с использованием ископаемого топлива и обвинил власти Германии в поддержке «геноцида в Палестине». Автор подробно расписал, как создал самодельные ракетницы из труб и фейерверков, стреляющие тонкими проволочными тросами. С их помощью он якобы выстрелил по линии электропередач подстанции и вызвал короткое замыкание. Как пишет Taz, похожие устройства полиция обнаружила на месте диверсии у подстанции в городе Бергхайме.

Автор письма подчеркнул, что действовал в одиночку и никому о своих планах не рассказывал. Полиция, куда обратилась в тот день редакция газеты, заявляла, что доказательств причастности автора письма к диверсиям нет, а подробности он мог узнать из СМИ. Сначала газета не указала имя автора. Однако на следующий день, 4 сентября, сообщила, что полиция разыскивает некоего Даниэля В. из города Гевельсберга. Газета утверждает, что именно он – автор письма.