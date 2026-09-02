Власти ФРГ считают диверсией инцидент на электроподстанции в Бергхайме

В ночь с 1 на 2 сентября произошел инцидент на электроподстанции в немецком городе Бергхайме. Немецкие СМИ, включая Bild и Tagesschau, пишут, что очевидцы сообщали о вспышках и звуках хлопков. Как заявил радиостанции WSD Герберт Ройль, министр внутренних дел земли Северный Рейн—Вестфалия, где находится Бергхайм, есть подозрения, что это была диверсия.

В компании Amprion, управляющей подстанцией, сообщили об «инциденте, повлиявшем на ее работу», не раскрыв при этом деталей. Власти также не сообщают подробностей инцидента. Местная полиция начала расследование его обстоятельств.

Это очередной инцидент в ФРГ за последние недели, в котором власти подозревают диверсию. 1 сентября на территории электроподстанции в немецком Бранденбурге обнаружили самодельные взрывные устройства. Также вчера министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что Германия возлагает на Россию ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа.

Яна Рождественская