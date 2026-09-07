Лавров: Запад занимается грабежом российских активов

Страны Запада занимаются грабежом в отношении российских активов, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, «воруют потихоньку, а грабят в открытую».

«Так вот Запад сейчас занимается грабежом: и в отношении активов, и в отношении так называемого теневого флота»,— сказал министр, выступая в МГИМО (цитата по ТАСС).

После начала СВО Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Большая часть средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В августе в ЕС призвали вернуться к вопросу о передаче российских активов Украине. Бельгия отвергла это предложение.

Подробности — в материале «Ъ» «Отнять и перенаправить».