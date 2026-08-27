FT: в ЕС призвали вернуться к вопросу о передаче российских активов Украине

Группа европейских стран, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, призывает Брюссель вернуться к планам передачи Украине €200 млрд замороженных российских активов. Сегодня эти страны направят Еврокомиссии соответствующее письмо. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием письма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Как заявил один из источников, письмо — это «призыв к Еврокомиссии проделать техническую работу, в результате которой можно было использовать активы и облегчить острые финансовые проблемы Киева». Предыдущая попытка согласовать использование €200 млрд российских активов, хранящихся в Европе, сорвалась в декабре 2025 года. Бельгия, на территории которой в депозитарии Euroclear депонирована большая часть этих средств, тогда заявила, что не готова в одиночку брать на себя риски, связанные с возможным возвратом этих средств России.

Авторы письма к Еврокомиссии призывают разработать «альтернативные юридические и технические меры», которые позволят обойти вето, наложенное Бельгией. По словам одного из источников FT, «никто еще не сделал нового предложения, которое не уперлось бы в те же политические барьеры, которые были в декабре». «У нас нет волшебного белого кролика, которого можно было бы вытащить из шляпы. Но мы можем подправить те же юридические предложения, и, если политическая ситуация изменится, возможно, все и получится»,— добавил источник.

Алена Миклашевская