В Бельгии отвергли новое предложение стран ЕС изъять российские активы

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен исключил возможность использования замороженных активов России для помощи Украине. Так он прокомментировал обращение Швеции, Польши, Нидерландов и Испании в Еврокомиссию с призывом изучить новые способы изъятия российских средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта»,— сказал господин Франкен (цитата по Euractiv). Он призвал европейские страны к осторожности в вопросе изъятия российских активов. «Я не думаю, что это разумно»,— добавил министр.

После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Большая часть средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель в декабре 2025 года наложил вето на использование активов, не желая в одиночку брать на себя риски их возможного возвращения России. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивал на том, что последствия должны распределяться между всеми странами ЕС.