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В Бельгии отвергли новое предложение стран ЕС изъять российские активы

Глава Минобороны Бельгии Франкен: изъятие замороженных активов РФ не обсуждается

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен исключил возможность использования замороженных активов России для помощи Украине. Так он прокомментировал обращение Швеции, Польши, Нидерландов и Испании в Еврокомиссию с призывом изучить новые способы изъятия российских средств.

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта»,— сказал господин Франкен (цитата по Euractiv). Он призвал европейские страны к осторожности в вопросе изъятия российских активов. «Я не думаю, что это разумно»,— добавил министр.

После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Большая часть средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель в декабре 2025 года наложил вето на использование активов, не желая в одиночку брать на себя риски их возможного возвращения России. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивал на том, что последствия должны распределяться между всеми странами ЕС.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в январе 2026 года, что экспроприация российских активов невозможна, так как Евросоюз не находится в состоянии войны с Россией, и что это было бы актом войны. При этом он выразил мнение, что в конечном итоге российские активы будут направлены на восстановление Украины, и не хотел бы, чтобы хоть один евро вернулся в Москву. В декабре 2025 года он уже отмечал, что пока не увидел приемлемого плана экспроприации, поскольку Бельгия не желает в одиночку нести риски и ответственность, связанные с изъятием средств. Барт де Вевер подчеркнул, что все европейские страны должны разделить возможные риски.

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