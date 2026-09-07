Путин и Алиев договорились активизировать контакты Москвы и Баку
Путин созвонился с Алиевым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили «актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», сообщила пресс-служба Кремля. По ее данным, главы двух государств договорились активизировать двусторонние контакты на разных уровнях. В Баку разговор пока не комментировали.
Господа Путин и Алиев в прошлый раз созванивались 28 августа. Кремль сообщал, что президенты двух стран отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и условились о расширении сотрудничества. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беседу теплой и содержательной.
В июле глава российского МИДа Сергей Лавров встретился в Москве с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры заявили о нормализации двусторонних отношений, испортившихся после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в 2024 году.
Подробности — в материале «Ъ» «Москва и Баку вернулись на прежние рельсы».
Активизация контактов означает переход от политических заявлений к восстановлению конкретных каналов взаимодействия. На сентябрь анонсирована встреча вице-премьеров России и Азербайджана по экономическим вопросам, а в ближайшее время ожидалось возобновление прямого авиасообщения. Это связывает договоренность президентов с решениями, которые могут затронуть деловые связи и поездки между странами.
Предпосылкой для возвращения к практическому сотрудничеству стало урегулирование последствий катастрофы самолета AZAL 25 декабря 2024 года, в которой погибли 38 человек. В апреле 2026 года Москва и Баку договорились о компенсациях, а их внешнеполитические ведомства признали, что крушение произошло из-за непреднамеренного срабатывания российской системы ПВО.
При этом нормализация складывается после серии конфликтов, а не на нейтральном фоне: в конце июня и июле 2025 года отношения осложнили рейд в Екатеринбурге, где погибли два гражданина Азербайджана, задержание сотрудников «Sputnik Азербайджан» и аресты россиян в Баку. Расширение контактов идет на фоне последовательного снятия конкретных спорных вопросов и восстановления рабочих форматов, а не только телефонных разговоров лидеров.