Путин и Алиев договорились активизировать контакты Москвы и Баку

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили «актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества», сообщила пресс-служба Кремля. По ее данным, главы двух государств договорились активизировать двусторонние контакты на разных уровнях. В Баку разговор пока не комментировали.

Господа Путин и Алиев в прошлый раз созванивались 28 августа. Кремль сообщал, что президенты двух стран отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и условились о расширении сотрудничества. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беседу теплой и содержательной.

В июле глава российского МИДа Сергей Лавров встретился в Москве с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры заявили о нормализации двусторонних отношений, испортившихся после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в 2024 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Москва и Баку вернулись на прежние рельсы».