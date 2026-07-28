Песков назвал разговор Путина и Алиева теплым и содержательным

Телефонный разговор президентов России и Азербайджана был очень содержательным. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Очень теплый, содержательный телефонный разговор», — сказал он журналистам. Детали пресс-секретарь не привел.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что собеседники отметили конструктивный характер двусторонних связей и активизацию диалога, а также подтвердили настрой на углубление сотрудничества.

В середине месяца глава российского МИДа Сергей Лавров встретился в Москве с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Дипломаты объявили о нормализации двусторонних отношений.

Подробности — в материале «Ъ» «Москва и Баку вернулись на прежние рельсы».