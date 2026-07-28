Путин созвонился с Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня». Как сообщил Кремль, лидеры двух стран отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Они также подтвердили настрой на расширение сотрудничества. Баку разговор пока никак не комментировал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В середине июля глава российского МИДа Сергей Лавров встретился в Москве с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры заявили о нормализации двусторонних отношений, испортившихся после крушения самолета «Азербайджанский авиалиний» в 2024 году. Господин Лавров охарактеризовал переговоры как «содержательные, полезные и доверительные». Господин Байрамов подтвердил, что Азербайджан и Россия смогли нормализовать весь спектр двусторонних отношений, и добавил, что это стало возможным благодаря личной позиции президентов.

Подробности — в материале «Ъ» «Москва и Баку вернулись на прежние рельсы».